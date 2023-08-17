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Haberler Galeri İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

İstek parça nedeniyle cinayete kurban giden şarkıcı Onur Şener'in davasında hakkında beraat kararı verilen ve tahliye edilen Semih Soyalp için, Şener'in kızı Ceyla Şener'in avukatı mahkemeye itirazda bulundu. Aradan geçen 2 ayın ardından mahkemeye kararla ilgili bilgi almak için giden avukat itirazın değerlendirmeye alınmadığını öğrendi. Mahkemenin "unutmuşuz yapacak bir şey yok" şeklinde yanıt verdiğini iddia eden avukat, söz konusu ihmalin ciddi bir hak kaybına neden olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 09:22
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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2 Ekim 2022'de bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı.

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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler, İlker Karakaş, Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz emniyetteki işlemlerinin savcılığa sevk edildi. Karakaş, Soyalp ve Gündüz tutuklandı.

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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlker Karakaş, Semih Soyalp, Ali Gündüz, Jale Erberk ve Gözde Gündüz hakkında 'Canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası vererek takdiri indirimle cezayı 25 yıla düşürdü. Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

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İstek parça nedeniyle cinayete kurban gitmişti! Onur Şener davasında mahkemeden isyan ettiren unutkanlık

"UNUTTUK YAPACAK BİR ŞEY YOK"
Hükümle birlikte Semih Soyalp'e tahliye kararı verilmesinin ardından Onur Şener'in kızı Ceyla Şener'in Avukatı İnanç Görür, Soyalp'in beraat ve tahliye kararına itiraz etti.