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Haberler Galeri İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da birçok il ve ilçenin isimleri zaman içinde değişime uğradı. Bu değişim, coğrafi, kültürel ve siyasi faktörlere bağlı olarak gerçekleşti. Özellikle Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Türkçe gibi farklı dillerin etkisiyle şehirlerin ve ilçelerin isimleri farklılaştı. İşte yaşadığınız yerin eski adı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2023 15:52
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İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki bazı şehirlerin ve ilçelerin isimleri değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, genellikle tarihî, kültürel ve siyasi nedenlerle gerçekleşmiştir. Örneğin, Türkiye'nin başkenti olan İstanbul, 1930 yılında resmi olarak Konstantinopolis'ten İstanbul olarak adlandırılmıştır. Aynı şekilde Eskişehir, önceki adıyla Dorylaion'dan modern adı olan Eskişehir'e dönüşmüştür. İşte ilk defa göreceğniz o liste...

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İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

AMİSOS

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İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

KOTİAEİON

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İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

TUŞBA

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İşte yaşadığınız yerin eski adı... Şehirlerin Osmanlı dönemindeki isimlerine şaşıracaksınız!

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