İşte Ramazan'da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

On bir ayın sultanı ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkıldı, oruç ibadeti için niyetler edilirken, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. İşte Ramazanda doğru beslenme önerileri...