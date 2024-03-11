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Haberler Galeri İşte Ramazan'da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

İşte Ramazan'da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

On bir ayın sultanı ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkıldı, oruç ibadeti için niyetler edilirken, Ramazan ayında beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Sahurda beslenme şekli gün içerisinde ne kadar dinç olacağınızla doğrudan etkili. Ramazan ayında sahurdan iftar saatine kadar aç kalacak olan vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri ve su miktarını yeteri kadar sağlamanız gerekiyor. İşte Ramazanda doğru beslenme önerileri...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 14:20
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İşte Ramazan’da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

Sahur öğününü atlamayın.

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İşte Ramazan’da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durmaya çalışın.

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İşte Ramazan’da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

İftara çorba ve salatayla başlayın.

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İşte Ramazan’da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

İftardan sonra meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt/yoğurt tüketilebilir.

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İşte Ramazan’da doğru beslenme önerileri! Kan şekerini sadece o dengeliyor! Sahurda tüketildiğinde 12 saat açlık hissini unutturuyor

Tek seferde büyük porsiyonlar yerine iftardan sonra aralıklarla küçük porsiyonlarla beslenin.