İstanbul'da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Meydan ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı, bu yıl İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. İftar öncesi mehter takımı vatandaşlara konser verdi. Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı. Öte yandan her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne çok sayıda ziyaretçi geldi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, iftarlarını Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle açtı.