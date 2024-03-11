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Haberler Galeri İstanbul'da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Meydan ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

İstanbul'da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Meydan ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı, bu yıl İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı. İftar öncesi mehter takımı vatandaşlara konser verdi. Yurt içi ve dışından birçok kişinin bir araya geldiği Sultanahmet Meydanı'nda ramazanın ilk iftarı yapıldı. Öte yandan her yıl ramazan ayının ilk günü iftar saatinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'ne çok sayıda ziyaretçi geldi. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, iftarlarını Oruç Baba'nın yaptığı gibi sirke ve ekmekle açtı.

Giriş Tarihi: 11.03.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 20:46
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İstanbul’da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmak isteyen yerli ve yabancı birçok kişi, Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

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İstanbul’da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Vatandaşlar, meydandaki çimenliklere ve banklara serdikleri sofra bezlerinin üzerine, evlerinden getirdikleri veya çevredeki esnaftan paket halinde aldıkları yiyecekleri çıkararak, iftar saatinin gelmesini bekledi.

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İstanbul’da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

1. Ordu Komutanlığı 47. Komando Tugayı Topçu Taburu tarafından ramazan geleneği olan top atışı gerçekleştirildi.

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İstanbul’da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

Osmanlı geleneği olan ilk iftar topu atışı, bu yıl İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı.

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İstanbul’da Ramazan heyecanı! İlk iftar topu Sultanahmet’te patladı | Sultanahmet Meydanı ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu

İftar öncesi mehter takımı vatandaşlara konser verdi.