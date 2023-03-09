Enkazda altınları bulundu, sevinçle koşarken bayıldı

Ertuğrul çifti, kendi imkanlarıyla enkaz altında kalan ziynet eşyalarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bölgede enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Kenan Mete ile görüşen aile ziynet eşyalarının bulunduğu bölgeyi tarif etti.i.