İşte büyük hüsranla sonuçlanan "Çocuk Haçlı Seferleri" | Her şey bir yalanla hayata geçti

Çocuk Haçlı Seferleri nasıl başladı? Seferde neler yaşandı? Tarihler 1212 yılını gösterdiğinde Avrupa'da Fransa ve Almanya başta olmak üzere 6 ile 12 arasında yaşları değişen on binlerce çocuk bir mektup yalanı ile Müslümanları yok etme planları kurdu. Akdeniz'e indiklerinde tıpkı Hz. Musa(as)'ya olduğu gibi onlara da denizin ortadan ikiye ayrılacağını ve içinden geçerek zafere ulaşacaklarına inandılar. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri ve detayları haberimizde...