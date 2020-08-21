İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te bulunan Kariye Camii, özüne döndü. Müze olarak kullanılan Kariye, yeniden cami olarak hizmete girdi. Asırlara meydan okuyan köklü tarihi ile Kariye Camii ilk olarak 1400 yıl önce inşaa edildi ve kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında II. Bayezid tarafından camiye çevrilen Kariye, tarihler 1945 yılını gösterdiğinde müze olarak kullanılmaya başlandı. 1945 yılından bu yana müze olarak kullanılan Kariye, yakında zamanda cami olarak vatandaşların hizmetine girdi. İşte asırlara meydan okuyan ihtişamı ile Kariye Camii'nin tarihi...