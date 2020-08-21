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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

İstanbul'un tarihi ilçesi Fatih'te bulunan Kariye Camii, özüne döndü. Müze olarak kullanılan Kariye, yeniden cami olarak hizmete girdi. Asırlara meydan okuyan köklü tarihi ile Kariye Camii ilk olarak 1400 yıl önce inşaa edildi ve kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında II. Bayezid tarafından camiye çevrilen Kariye, tarihler 1945 yılını gösterdiğinde müze olarak kullanılmaya başlandı. 1945 yılından bu yana müze olarak kullanılan Kariye, yakında zamanda cami olarak vatandaşların hizmetine girdi. İşte asırlara meydan okuyan ihtişamı ile Kariye Camii'nin tarihi...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 11:55
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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!
İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

1400 yıl önce inşa edilen Kariye Camii, ilk önce kilise olarak kullanıldı. 1511 yılında II. Bayezid tarafından camii olarak değiştirildi. Kariye Camii, uzun bir süre sonra 1945 yılında müze olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul'da bulunan ve tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açıldı. İşte Kariye Camii ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!
İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı.

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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!
İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

Kariye Camii, uzun bir süre sonra 1945 yılında müze olarak kullanılmaya başlandı.

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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!
İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

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İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!
İşte asırlara meydan okuyan Kariye Camii'nin tarihi!

Tarihçesi ve ilk yapısı hakkında birçok bilgi bulunuyor. Khora kelime olarak bir yerleşim yerinin dışını, taşrayı ifade etmektedir. Türkçe'de "köy" anlamındaki karyeden gelen Kariye de bir bakıma bunun tercümesidir.