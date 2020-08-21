Gören dehşete düştü! Gerçek çok farklı çıktı...

İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz. Şiddete meyilli olan insanlar sadece kadına değil, tüm canlılarda şiddete başvurabiliyor. Onlar için de bir çaba sarf etmeyi düşünüyorum ama önceliğim kadına yönelik şiddet" dedi.