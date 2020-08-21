Gören dehşete düştü! Gerçek çok farklı çıktı... Son dakika haberine göre; İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaştı. Giriş Tarihi: 21.08.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 10:46
İzmirli Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete 'dur' demek için yüzüne kesik, morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Vatandaşlar, önce gerçekten şiddet gördüğünü düşündükleri Karabıyık'ı gerçeği öğrendiklerinde ise tebrik ediyor.
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Farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirmek istediğini söyleyen Karabıyık, "Bazı makyaj malzemelerimi kendim evde üretiyorum. Kadın-erkek fark etmez, çok fazla şiddet olayı yaşanıyor.
En azından kendi çevremde farkındalık yaratmak için böyle bir yola başvurdum. Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Bu noktada içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar.
İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz. Şiddete meyilli olan insanlar sadece kadına değil, tüm canlılarda şiddete başvurabiliyor. Onlar için de bir çaba sarf etmeyi düşünüyorum ama önceliğim kadına yönelik şiddet" dedi.
'BİR KADININ BAŞINA BİR ŞEY GELSE YARDIM EDENDEN ÇOK VİDEO ÇEKEN OLUYOR' Kadınlar öldürülürken bile müdahale etmek yerine video çekmeyi ve ölümünü izlemeyi tercih edenlerden çok bu durumu engelleyen insanlar görmek istediğini dile getiren Karabıyık sözlerini şöyle sürdürdü:"İleride sinema setlerinde ya da tiyatro kulislerinde makyözlük yapmayı hedefliyorum.