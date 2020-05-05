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Haberler Galeri "İstanbul'un iki yüzü" havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

"İstanbul'un iki yüzü" havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:13
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İstanbul'un iki yüzü havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

Dünya ülkelerinde salgın haline gelen korona virüs Türkiye'de de hayatı büyük ölçüde etkiledi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı.

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İstanbul'un iki yüzü havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

Turistlerin İstanbul'da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

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İstanbul'un iki yüzü havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs salgını öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi havadan görüntülendi.

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İstanbul'un iki yüzü havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim
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İstanbul'un iki yüzü havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

Salgından önce Şirinevler'de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.