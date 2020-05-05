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"İstanbul'un iki yüzü" havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim
İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.05.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 12:13
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