"İstanbul'un iki yüzü" havadan böyle görüntülendi! İşte şaşırtan değişim

İstanbul'un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında korona virüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. İstiklal Caddesi'nden Sultanahmet Meydanı'na kadar şehrin en kalabalık yerlerinin nasıl sessizliğe büründüğü çekilen görüntülere yansıdı.