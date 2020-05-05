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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

Kamuda iş fırsatı için başvuruyu kaçırmayın! Personel alımı ilanları memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Devlette istihdam edilmek üzere memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak isteyenlere yönelik olarak ilanlar açıldı. Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi, asker olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor. İşte personel alımı yapacak olan kurumlar...

Giriş Tarihi: 05.05.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 10:48
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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenlere müjde... Devlete yüzlerce personel alımı yapılacak!

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK