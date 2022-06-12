12 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

Son dakika haberine göre: İstanbul Şişli'de dehşet dolu anlar yaşandı. İşitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atıp soyunmaya başladı. Genç adamdan kurtulamayan kadın daha sonra da bıçakla dehşet saçtı.

Giriş Tarihi: 12.06.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 14:27
  • 1
  • 13
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

İstanbul'un göbeğinde inanılmaz anlar yaşandı. Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

İşitme engelli Serkan Y., (26) yolda yürüdüğü esnasında arkasından yaklaşan Serap Z., gencin cep telefonunu çaldı. Kaçmaya başlayan kadının telefonunu çaldığını fark eden genç hemen peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda genç, telefonunu çalan kadını cadde üzerinde yakaladı.

  • 3
  • 13
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

İşitme engelli Serkan Y., yakalamasının ardından Serap Z.'yi cadde üzerinde güpegündüz soyunmaya çalışarak kurtulmak istedi. Başarısız olunca da kendini cadde üzerinde yerden yere atmaya başladı. Kendini arabaların önüne atan Serap Z., Serkan Y.'ye zor anlar yaşattı.

  • 4
  • 13
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

SOYUNMAYA BAŞLADI

Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.

  • 5
  • 13
İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

Fakat şahsın elinden kurtulan kadın, eline geçirdiği meyve bıçağıyla genci kolundan ve göz kapağından yaraladı. İkilinin arasında yolda kavga devam ettiği esnada gencin elinden kurtulan kadın, kaçmaya çalışırken bu kez de kendini Ahmet G. (56) idaresindeki 34 FN 7743 plakalı kamyonetin önüne attı.