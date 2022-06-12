İstanbul’un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı

SOYUNMAYA BAŞLADI

Arabalar son anda dururken Y., kadını yoldan alarak kaldırıma çıkarmak için sürükledi. Tekrar yola kaçan kadını bu kez de gençle birlikte bir başka vatandaş elleri de ayaklarından tutarak karga tulumba kaldırıma götürmeye çalıştı.