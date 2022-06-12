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İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Genç kadın yakalanınca soyunmaya başladı ardından dehşet saçtı
Son dakika haberine göre: İstanbul Şişli'de dehşet dolu anlar yaşandı. İşitme engelli bir gencin cep telefonunu çalan kadın, yakalanınca kendini yola atıp soyunmaya başladı. Genç adamdan kurtulamayan kadın daha sonra da bıçakla dehşet saçtı.
Giriş Tarihi: 12.06.2022 14:27Güncelleme Tarihi: 12.06.2022 14:27