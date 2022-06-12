Evindeki operasyonda fosil ve tarihi eserler bulunmuştu! Adnan Oktar'ın 'Aslan'ı çıktı

Kendisini koleksiyoner olarak tanıtan Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun adresindeki aramada 77 eser bulunduğu ancak Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğünün incelemesinde 2 fosilin teslim edilmediği, 4'ünün ise kayıtsız olduğunun tespit edilince dava açıldı. Müftüoğlu'nun organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yönetici pozisyonundaki 'Aslan'ı olduğu ve örgütün propaganda amacıyla yaptığı sosyal etkinliklerden sorumlu olduğu ortaya çıktı.