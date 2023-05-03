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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

Korkunç olay dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bıçaklanan genç denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Aymaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:07
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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

İstanbul'da yaşanan olay, dün saat 19.00 sularında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz'dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden yaraladı.

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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

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İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

DENİZE ATLAYAN ŞÜPHELİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİBİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.