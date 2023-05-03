İstanbul’un göbeğinde dehşet! İstediği türküyü çalmadı diye...

Korkunç olay dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, rıhtımda şarkı söyleyen 30 yaşındaki Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bıçaklanan genç denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Aymaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte dehşete düşüren olayın detayları...