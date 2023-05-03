Çanakkale'de HDP'liler kahvehaneyi basıp 4 kişiyi darbetti! Önce oy istediler sonra dövdüler
Çanakkale'de seçim çalışması için bir kahvehaneye giren HDP'liler ile kahvehanede bulunan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada 4 kişi, daha sonra kahvehaneyi basan partililer tarafından hastanelik edildi.
Giriş Tarihi: 03.05.2023
06:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
06:23
Olay Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen HDP Milletvekili Adayı Adile Yalçın vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Adayı Adile Yalçın, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Mustafa Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtti.
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Ardından tartışma yaşandı. Tartışma araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen, Yeşil Sol Parti üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darp etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yaralılardan Mustafa Kılıç, yaşanan olayı şu şekilde anlattı: "Dumlupınar Camisi'nin oradaki kahvede otururken HDP Milletvekili Adayı geldi. Herkesin masasını gezdi. Bizim de masamıza geldi. Tokalaşmak istedi. Ben bayanlarla tokalaşmıyorum, dedim. Tamam dedi. Hoş karşıladı. Bizden oy istedi. Ben AK Partili olduğumu söyledim O ana kadar herhangi bir şey yoktu. Ondan sonra bir başkası geldi. Ortalığı karıştırdılar. İlk arbedede üç dört kişi saldırdılar. Polisler geldi sonra, ortalık sakindi. İkinci defa ise üç dört araba 20-25 kişilik grup geldi. Bize sorgusuz saldırdılar. Bizi bu hale soktular. Ondan sonra oradaki sloganları, biz barış istiyoruz siz niye böyle yapıyorsunuz. Ben de, barış isteyenler böyle mi yapar, dedim. Siz kendinizi topluma kabullendirmek istiyorsunuz, dedim. Bu şekilde mi kabullenir insanlar, dedim. Oradaki sorunları kaba kuvvetle çözmeye çalışıyorlar. Biz hangi devirdeyiz? Kaba kuvvetle şimdiye kadar ne çözülmüş ki? Darp edilen bir arkadaşımız Kürt. Ben Türküm. Aramızda ayrı gayrımız yok. Biz bu insanlarla 10 yıldır iç içeyiz. Birbirimizi tanıyoruz. Ama onlar içlerinde biriktirmişler seçim arifesinde geldiler gövde gösterisi yapmaya çalıştılar. Hepsinden de şikayetçiyim. Hakkımı da savunacağım" dedi.
AK Parti Çanakkale 1. Sıra Milletvekili Adayı Ayhan Gider ise, "Bu akşam ne Çanakkale'mize ne Türkiye'mize yakışmayacak bir olayla karşı karşıyayız. Biz seçim sürecinin güvenlik ve huzur içerisinde geçmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu akşam Yeşil ve Sol Parti'nin Milletvekili Adayının bir kahve ziyaretinde 4 tane vatandaşımız gerek siyasi fikirlerinden gerekse dini saiklerle el sıkmamışlar. Teşekkür ederek, olayı sonuçlandırmak istemişler. Ancak orada grubun içindeki bir kişinin önce sözlü saldırısına daha sonra fiziksel saldırısına maruz kalmışlardır. Olay bu kadarla da kalmamış, bu kişiler kahveden uzaklaştıktan sonra 25-30 kişi toplanarak, tekrar kahveye baskın vermişlerdir.
Biz siyaset ve şiddetin yan yana olabilecek iki olgu olmadığı biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar. Şiddet eğilimli kişileri adaylar yanlarında gezdiremezler. Tabii bunun münferit bir olay olmasını arzu ediyoruz ancak gittikten sonra geri gelip saldırının devam etmesi bunun sıradan bir adi olay olmadığı izlemini veriyor. Hele hele bu günlerde HDP Genel Başkanının çıkıp Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla stratejik hedeflerinin örtüştüğü beyanından sonra, desteğini tam ve net bir şekilde açıkladıktan sonra, yapılan siyasi mitinglerde sözüm ona CHP temsilcilerinin zafer işaretlerinden sonra atılan 'Apo' sloganlarından sonra, Çanakkale'de bile bazılarının bu cesareti göstermiş olabilmesi tesadüfi değildir. Biz bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini söyleyenlerin bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz.