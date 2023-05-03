Çanakkale’de HDP’liler kahvehaneyi basıp 4 kişiyi darbetti! Önce oy istediler sonra dövdüler

Biz siyaset ve şiddetin yan yana olabilecek iki olgu olmadığı biliyoruz. Siyaset şiddet dışıdır. Şiddet siyaset dışıdır. Ne yazık ki bu konjonktürde bu tip şiddet eğilimli arkadaşlar öncelikle yanlarında gezdikleri adayın ve partinin sorumluluğundadırlar. Şiddet eğilimli kişileri adaylar yanlarında gezdiremezler. Tabii bunun münferit bir olay olmasını arzu ediyoruz ancak gittikten sonra geri gelip saldırının devam etmesi bunun sıradan bir adi olay olmadığı izlemini veriyor. Hele hele bu günlerde HDP Genel Başkanının çıkıp Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla stratejik hedeflerinin örtüştüğü beyanından sonra, desteğini tam ve net bir şekilde açıkladıktan sonra, yapılan siyasi mitinglerde sözüm ona CHP temsilcilerinin zafer işaretlerinden sonra atılan 'Apo' sloganlarından sonra, Çanakkale'de bile bazılarının bu cesareti göstermiş olabilmesi tesadüfi değildir. Biz bu ve bunun gibi saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ne ilimizde ne ülkemizde şiddete izin vermeyeceğimizi ısrarla bildiriyor, bu ve bunun gibi olayları şiddetle telin ediyoruz. Bunun ötesinde her fırsatta olur olmaz yerde sandık güvenliğini söyleyenlerin bugüne kadar sandıklarla ilgili hiçbir problem yaşamamasına rağmen her gün bu minvalde açıklama yapanların sandık güvenliğiyle ilgili neyi kastettiklerini gayet net görüyoruz. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bu güvenlikleri sağlamak için bu tip yöntemlere başvuracaklar. Ancak şunu bilmelidirler ki biz Çanakkale olarak büyük savaşlara sahne olmuş topraklarda barışın temsilcileriyiz.