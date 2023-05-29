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Haberler Galeri İstanbul'un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler"

İstanbul'un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler"

Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgah olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve burada sergilenen "Mukaddes Emanetler" FPV dron ile görüntülendi. Görüntülerde, dünyanın en büyük müze saraylarından biri olan Topkapı'nın 350 bin metrekarelik alanı kaplayan tarihi yapıları, içinde "Mukaddes Emanetler"in de bulunduğu seçkin koleksiyonları yer aldı.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:53
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İstanbul’un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler

İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460-1478 yılları arasında inşa ettirilen ve ardından gelen padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla günümüzdeki halini alan Topkapı Sarayı, asırlardır ihtişamını koruyor.

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İstanbul’un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 3 Nisan 1924 tarihinde müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini taşıyor.

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İstanbul’un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler

Gülhane Parkı hariç olmak üzere yaklaşık 350 bin metrekarelik alanı kaplayan yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesi ile dünyanın en büyük müze saraylarından biri olan Topkapı Sarayı'nı FPV drone ile görüntüledi.

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İstanbul’un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler

Sarayın dış mekanı İstanbul Boğazı ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte FPV dronla kaydedildi.

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İstanbul’un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler

SARAYIN AVLULARINDAKİ TARİHİ YAPILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Dronenin sarayın giriş kapısından süzülerek kaydettiği görüntülerde, Alay Meydanı olarak da anılan ilk avluda Aya İrini Kilisesi, Darphane, Fırın, Hastane, Odun Ambarı ve Hasırcılar Ocağı yer aldı.