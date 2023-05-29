İstanbul'un fetih güzergahından göz kamaştıran görüntüler! İşte Topkapı Sarayı ve "Mukaddes Emanetler"

Osmanlı Devleti'nin 380 yıl idare merkezi ve resmi ikametgah olarak kullandığı Topkapı Sarayı ve burada sergilenen "Mukaddes Emanetler" FPV dron ile görüntülendi. Görüntülerde, dünyanın en büyük müze saraylarından biri olan Topkapı'nın 350 bin metrekarelik alanı kaplayan tarihi yapıları, içinde "Mukaddes Emanetler"in de bulunduğu seçkin koleksiyonları yer aldı.