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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! "Ticaretin kalbi"ne ahşap çarşı kuruluyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde kentin ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar kuruluyor.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:03
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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Sakarya'dan gelen ahşap ustaları, yine bu kentten getirilen ahşap malzemelerle Azerbaycan Caddesi'ndeki esnafın ticaretine kaldığı yerden devam etmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Kahramanmaraş'ta koordinatör olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kahramanmaraş'tan en çok yıkımın gerçekleştiği alanlardan birinin Azerbaycan Bulvarı olduğunu ifade etti.

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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Bu caddenin kentteki ticaretin önemli ölçüde döndüğü bir çarşı olduğunu aktaran Kaldırım, bu yüzden bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini vurguladı.

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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladıklarını dile getiren Kaldırım, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar kent genelinde 93 çarşıda 4 bin 150 dükkanı planladık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda esnafımıza teslim ettiğimiz dükkan sayısını 3 bin 600'e kadar çıkardık. Ahşap çarşıda da çalışmalar devam ediyor. Bunları da bitirince çok hızlı bir şekilde esnafımıza teslim edeceğiz."

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Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Kaldırım, şunları kaydetti:

"Burası örnek bir çarşı oluyor.