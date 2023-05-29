Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

Dükkanları yıkılan esnaf için ahşap malzemeden dükkan yapmaya başladıklarını dile getiren Kaldırım, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar kent genelinde 93 çarşıda 4 bin 150 dükkanı planladık. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda esnafımıza teslim ettiğimiz dükkan sayısını 3 bin 600'e kadar çıkardık. Ahşap çarşıda da çalışmalar devam ediyor. Bunları da bitirince çok hızlı bir şekilde esnafımıza teslim edeceğiz."