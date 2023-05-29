Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! Ticaretin kalbine ahşap çarşı kuruluyor

29 Mayıs 2023, Pazartesi
Asrın felaketinde ağır hasar almıştı! "Ticaretin kalbi"ne ahşap çarşı kuruluyor
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde kentin ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar kuruluyor.
Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:03
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