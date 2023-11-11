İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Yollar göle döndü trafik kilitlendi! Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

İstanbul genelinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Gün boyu şehir genelinde etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürürken, çok sayıda ilçede ağaçlar devrildi. Gece saatlerinde de yağış devam ederken, kent genelindeki trafik yoğunluğu da yaşandı. İşte İstanbul'dan sağanak yağış manzaraları...