Sokakta ASLAN paniği! Sirkten kaçıp…

İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Ladispoli beldesinde sirkten kaçan bir aslan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Belediye başkanı vatandaşlara evde kalın uyarısında bulundu. Aslanın caddelerde, evlerin ve otomobillerin arasından geçtiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

AA Giriş Tarihi: 12.11.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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