HaberlerGaleriİstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada
İstanbul'un Küçüçekmece ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangına uyurken yakalanan 1 genç önce camdan perde sarkıtarak kurtarmaya çalıştı fakat akabinde yan binanın çatısına atladı. Yangında yaşanan dehşet anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.