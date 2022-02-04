04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul'un Küçüçekmece ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangına uyurken yakalanan 1 genç önce camdan perde sarkıtarak kurtarmaya çalıştı fakat akabinde yan binanın çatısına atladı. Yangında yaşanan dehşet anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 04.02.2022 10:31
  • 1
  • 25
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

Olay, geçen gün saat 14.00 sularında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesinde yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

ELEKTRİK SOBASINDAN YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktı.

  • 3
  • 25
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

DUMANIN ETKİSİYLE UYANDI

O sırada evde uyuyan yabancı uyruklu adam, dumanın etkisiyle uyandı.

  • 4
  • 25
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

PERDEYİ SARKITARAK ATLAMAYA ÇALIŞTI

Yangını gören adam, panikleyerek, perdeyi söküp camdan sarkıtarak atlamaya çalıştı. Bu sırada sokaktakiler de, adamın atlaması için halı açtı.

  • 5
  • 25
İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

CAMDAN ÇATIYA ATLADI

Birinci katta oturan İbrahim Yıldırım isimli komşusu atlamamasını söyleyerek kapıya bidonlarla su taşıdı. Ancak panik içinde yapacağını bilemeyen adam dakikalarca camda bekledi. Bu sırada yoldan geçen bir kepçenin operatörü kepçesini şahsa doğru uzatmaya çalıştı.