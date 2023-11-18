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İstanbul'da yağmur yağdı vatandaş yine mağdur oldu! CHP'li İBB yine çözüm bulamadı

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok farklı noktasında su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yeri ve dükkanları su basarken, vatandaş isyan etti. İSKİ'yi aradığını söyleyen vatandaşlar "İSKİ'yi aradık gelen yok, giden yok" dedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 14:08
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İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP’li İBB yine çözüm bulamadı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar da göle döndü. Maddi hasarlı kazalar meydana gelirken yağış nedeniyle vatandaşlar da olumsuz etkilendi.

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İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP’li İBB yine çözüm bulamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Sağanak şekilde devam eden yağmur yer yer vatandaşları olumsuz etkiledi. Küçükçekmece'de yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken yollar göle döndü. Yağış nedeniyle sürücülerin kontrolü kaybetmesiyle birçok noktada maddi ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Göle dönen yolda yaya ve sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

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İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP’li İBB yine çözüm bulamadı

Yağmurdan korunmak isteyen bir kadın ise kartonu kafasına geçirdiği görüldü. E-5 Yenibosna'da da yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara sığınırken Ayamama Deresi'nde su seviyesinin yükseldiği görüldü.

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İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP’li İBB yine çözüm bulamadı

SU BASAN İŞ YERİNİ KOVALARLA BOŞALTTI
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde iş yeri su altında kalan kadın, kovalarla suyu boşalttığı görüldü. Mahalledeki İstasyon Caddesi'nin her yağışta su altında kaldığını belirten esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepki gösterdi.

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İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP’li İBB yine çözüm bulamadı

Bir saatlik yağışta iş yerinin su altında kaldığını belirten Selim Arı, "Burada bir saat içinde yağmur bastı, dükkanı su bastı. Oy zamanı kapı kapı dolaşıyor hepsi, anlatmaya gerek yok. Dükkan su altında kalıyor. Her yağmurda bu oluyor. İSKİ'yi aradık gelen yok, giden yok" dedi.