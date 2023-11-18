İstanbul'da yağmur yağdı vatandaş yine mağdur oldu! CHP'li İBB yine çözüm bulamadı

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok farklı noktasında su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı iş yeri ve dükkanları su basarken, vatandaş isyan etti. İSKİ'yi aradığını söyleyen vatandaşlar "İSKİ'yi aradık gelen yok, giden yok" dedi.