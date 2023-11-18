"Gazze'ye gidiyorum" diyerek evden çıkan 29 yaşındaki gençten haber var! İzi Şam'daki cezaevinde bulundu



"İNSAN MUTLULUKTAN YIKILIR MI?"

Kardeşinden günler sonra haber almalarının ardından yaşadıkları duygu karmaşasını da anlatan Yavuz şunları söyledi: "Biz hep kötü şeyler aklımıza geldi ama dilimize hiç getiremedik. o gün, çıktığı günden beri aramayı hiç kesmedik, her yeri, aradık çünkü elimizden başka bir şey gelmiyordu. Karakola, savcılığa her gittiğimizde hep elimiz boş döndük. O gün bize haber geldiğinde sevinçten, mutluluktan yıkıldık, insan mutluluktan da yıkılabiliyormuş. Bize bu saatten sonrası çok çok önemli çünkü kardeşimin orada ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yardım istiyoruz, Allah rızası için bize yardım edin."