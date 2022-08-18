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Haberler Galeri İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi yazdığında da kapora istediler

İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi yazdığında da kapora istediler

İstanbul'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, aracını, arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, bir esnaf arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı. Karşısındaki kişinin kendisinden kopara istediğini söyleyen Türk, "Bu ilanlara kimse itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.08.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 15:21
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İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi aradığında da kapora istediler

İstanbul'un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, otomobilini satışa çıkardı.

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İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi aradığında da kapora istediler

Türk, otomobilinin arka camına astığı satılık ilanıyla alıcı çıkmasını bekledi. Bu sırada esnaf arkadaşı, bir internet sitesinde aracın satılık ilanını gördüğünü söyledi.

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İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi aradığında da kapora istediler

Türk, internete ilan vermedeği halde aracının kimler tarafından satışa çıkarıldığını öğrenmek için harekete geçti.

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İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi aradığında da kapora istediler

İlandaki numarayı arayan Türk, ikinci şoku kendisinden kapora istemesiyle yaşadı.

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İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi aradığında da kapora istediler

Polise ihbarda bulunan Türk, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.