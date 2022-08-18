İstanbul’da şoke eden olay! Sahte ilanla otomobilini satışa çıkardılar | Alıcı gibi yazdığında da kapora istediler

İstanbul'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Zafer Türk, aracını, arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, bir esnaf arkadaşından, aracının satılık ilanını bir internet sitesinde gördüğünü duydu. Otomobili için 465 bin TL fiyat verildiğini gören Türk, ilandaki numarayı alıcı gibi aradı. Karşısındaki kişinin kendisinden kopara istediğini söyleyen Türk, "Bu ilanlara kimse itibar etmesin. Kapora alıp insanları dolandırıyorlar" dedi.