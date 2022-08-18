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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakan Karaismailoğlu, "Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu" dedi.

Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:31
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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, söz konusu bağlantı yolunun son 5 kilometresi de trafiğe açılarak tamamı kullanılır duruma geldi.

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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Erişme kontrollü karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesinin yasak olduğu belirtilirken, mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız da 110 kilometre olarak belirlendi.

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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son 20 yılda ulaşımın her şekline yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu.

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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Otoyol ringinin bir parçası olan Ankara-Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda.

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Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Tamamı 16 Aralık 2020'de trafiğe açılan otoyol, Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan ve yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur Sınır Kapısı kesimini de kapsayan TEM (Trans European Motorway) Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağladı."