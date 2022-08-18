18 Ağustos 2022, Perşembe
Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı
Ankara-Niğde Otoyolu, Kırşehir bağlantı yolunun tamamının trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı. Bakan Karaismailoğlu, "Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu" dedi.
Giriş Tarihi: 18.08.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 13:31
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