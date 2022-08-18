Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun tamamı trafiğe açıldı! Ulaşım süresini yarı yarıya azalttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Son 20 yılda ulaşımın her şekline yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin altyapı sorununu büyük ölçüde çözdüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik. 7/24 çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Dev projeleri milletimizin hizmetine sunduk. O projelerden biri de Ankara-Niğde Otoyolu.