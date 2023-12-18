18 Aralık 2023, Pazartesi
Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından 'Şampiyonlar Ligi' olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulan fenomenler hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:09
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