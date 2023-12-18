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Haberler Galeri Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından 'Şampiyonlar Ligi' olarak tabir edilen fotoğrafta yer alan 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mal varlıklarına el konulan fenomenler hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadelerinin alınması talep edildi. Başsavcılık, MASAK raporunda tespiti yapılan malvarlıklarının edinilmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ivedi şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini istedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 16:09
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Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

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Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan fenomenlerin mal varlıklarına el konularak, 12 şirkete kayyım atanmasına karar verilmişti.

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Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

İVEDİ BAŞLIKLI RAPOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca Başsavcılığa 'İvedi' başlıklı rapor gönderildi.

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Dilan Polat’ın ‘Şampiyonlar Ligi’ne soruşturma! Savcılık 13 kişi için talimat verdi

Başsavcılık rapora göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazarak şüpheliler Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nez Demirhan Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Yavuz Selim Korkut, İleyda Topal, İlke Elagöz ve Tuğba Demirhan gözaltı işlemi uygulanmadan ifadelerinin alınmasını istedi.