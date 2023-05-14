İstanbul’da oy kullanan vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına akın etti

OY KULLANAN VATANDAŞLAR YEŞİL ALANLARA AKIN ETTİ

Oy kullandıktan sonra piknik alanına gelen Serkan Muşlu, "Bugün oylarımızı kullandık ve sonrasında sakin şekilde piknik yapmak istedik. Hayırlısı olsun diyelim, bu da gelip geçer, milletimiz ve vatanımız için inşallah hayırlısı olur. Burayı kirli bırakıyor gelen arkadaşlar. Sonrasında çöplerini toplamaları gerekir ya da toplama merkezlerine bırakmaları gerekir. Biz buraya gelince bir hava alıyoruz, hem yeşilliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.