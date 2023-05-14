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Haberler Galeri Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan kimdir sorusunun cevabı araştırılanlar arasında yerini aldı. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ve ailesi merak ediliyor. Peki Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? İşte hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 17:47
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Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan’ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Gökçen Oğan kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimleri adayları arasında yerini alan Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan merak ediliyor. Arama motorlarında "Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli?", "Sinan Oğan'ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan’ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

GÖKÇEN OĞAN KİMDİR?

Gökçen Oğan, Ankara'da dünyaya geldi. Orta Asya uzmanı, araştırmacıdır.

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Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan’ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

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Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan’ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu.

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Gökçen Oğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Oğan’ın eşi Gökçen Oğan mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...

Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır.