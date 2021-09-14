İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA: İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK

Açılış töreni öncesi konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Dünyada örneği olmayan bir filyasyon ekibi ile korona virüs sürecinde hem evde hem de hastanede destek veren sağlıkçılara yardımcı olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Korona virüs sürecinde Türkiye dünya ülkeleri arasında en iyi sağlık hizmeti sunduğunu kanıtladı. 19 yıldır Türkiye'de hem altyapı hem de personel açısından hastanelerin iyileşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.