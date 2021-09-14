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İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi
Koronavirüsle mücadelesini her alanda büyük bir titizlikle yürüten Türkiye'de gözler İstanbul'un üzerinde. Megakentin nüfus fazlalığı vaka sayılarını artışa geçirir mi? endişesine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu yanıt verdi. İşte Memişoğlu'nun dikkat çeken İstanbul açıklaması
Giriş Tarihi: 14.09.2021 14:30Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 14:32