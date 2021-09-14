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İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

Koronavirüsle mücadelesini her alanda büyük bir titizlikle yürüten Türkiye'de gözler İstanbul'un üzerinde. Megakentin nüfus fazlalığı vaka sayılarını artışa geçirir mi? endişesine İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu yanıt verdi. İşte Memişoğlu'nun dikkat çeken İstanbul açıklaması

Giriş Tarihi: 14.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 14:32
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İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için yapılan yeni bina hizmete açıldı. Hastanenin açılış törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Hastane Başhekimi Dt. Bilgehan Doğru ve sağlık çalışanları katıldı.

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İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

Programa katılım sağlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu il genelinde korona virüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

BİRİNCİ AĞIZDAN AÇIKLAMA: İSTANBUL'DA ARTIŞ YOK
Açılış töreni öncesi konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Dünyada örneği olmayan bir filyasyon ekibi ile korona virüs sürecinde hem evde hem de hastanede destek veren sağlıkçılara yardımcı olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Korona virüs sürecinde Türkiye dünya ülkeleri arasında en iyi sağlık hizmeti sunduğunu kanıtladı. 19 yıldır Türkiye'de hem altyapı hem de personel açısından hastanelerin iyileşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

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İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

İstanbul'da Covid süresince 8 bin yataklı 8 tane hastaneyi vatandaşların hizmetine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sunduk. Sosyal mesafe maske ve aşıdan başka bir şansımız yok.

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İstanbul’da koronavirüs vaka sayıları arttı mı? Rahatlatan haber geldi

İstanbul'da yaklaşık 15 gündür korona virüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz. Olmamasını temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sağlık çalışanlarımız ve imkanlarımız dahilinde duruma müdahale edebileceğimizi biliyoruz" diye konuştu.