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Haberler Galeri İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı! 30.000 TL'lik 'salep' sorusu sonu oldu

İki çocuk annesi Milyoner'de büyük takdir topladı! 30.000 TL'lik 'salep' sorusu sonu oldu

ATV'nin fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümüne 49 yaşındaki Hanife Akmaz'a yöneltilen 'salep' sorusu damga vurdu. İzleyiciler 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce gözlerine inanamadı. 30.000 TL'lik soruya kadar gelen Akmaz, bakın o soruya ne cevap verdi! İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o soru ve yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 01:49 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 01:51
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İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı! 30.000 TL’lik ’salep’ sorusu sonu oldu

Milyoner bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu.

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İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı! 30.000 TL’lik ’salep’ sorusu sonu oldu

Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan dilimize geçen bir kelimenin gerçek anlamını soran soruyla veda etti. İşte o soru ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

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İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı! 30.000 TL’lik ’salep’ sorusu sonu oldu
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İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı! 30.000 TL’lik ’salep’ sorusu sonu oldu
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İki çocuk annesi Milyoner’de büyük takdir topladı! 30.000 TL’lik ’salep’ sorusu sonu oldu