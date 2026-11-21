Yaşlı kadınları dolandıran şebeke çökertildi: 5 şüpheliyi ele veren detay kuyumcuda ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'de 64 yaşındaki Gülşen Ş., kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, aynı şebekenin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi de dolandırdığını belirledi. Altınların kuyumcuda bozdurulup kripto para üzerinden aktarıldığı tespit edilirken 5 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak kadınları hedef alan dolandırıcılık şebekesi, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi. Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Gülşen Ş.'yi "Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış" yalanıyla kandıran şüpheliler, kadının 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.
Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, soruşturmayı derinleştiren polis, aynı şebekenin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi de dolandırdığını ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
"DEĞERLİ EŞYALARINIZI GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ" DEDİLER
Geçtiğimiz hafta cuma günü Ataşehir'de yaşayan Gülşen Ş.'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli, "Bizler sizin bu işle bir ilginiz olmadığını biliyoruz. Ancak soruşturma geçene kadar evinizdeki değerli eşyaları güvence altına almalıyız" diyerek güven kazandı.
Bu sözlere inanan Gülşen Ş., kısa süre sonra evine gelen Beytullah K.'ya 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Altınları alan kişinin daha sonra telefonlara çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.
"30 BİN LİRA PAYIMI ALDIM"
İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ziynet eşyalarını teslim alan Beytullah K.'yı kısa sürede yakaladı.
Şüpheli ifadesinde, "Ben 30 bin lira payımı aldım, parayı dedikleri kişiye teslim ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Beytullah K. tutuklandı.
ALTINLARI DOLARA ÇEVİRİP KRİPTOYA AKTARMIŞLAR
Çalışmalarını sürdüren ekipler, Beytullah K.'nın altınları teslim ettiği kişinin peşine düştü. Azerbaycan uyruklu Yashar M. olduğu belirlenen şüpheli, belirgin eşkali sayesinde güvenlik kameraları üzerinden adım adım takip edildi.
Yapılan incelemelerde Yashar M.'nin altınları bir kuyumcuya götürerek dolara çevirdiği, ardından parayı kripto para işlemleri üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.
Polis ekipleri önce kurye Yashar M.'yi, ardından kuyumcu T.Y. ile R.U.'yu gözaltına aldı. İncelemelerde Yashar M.'nin yakalanmadan yaklaşık yarım saat önce kuyumcuya 186 gram altın daha getirdiği belirlendi. Bu ayrıntı üzerine soruşturma genişletildi.
SAHTE KİMLİKLERLE PARA TRANSFERİ YAPMIŞ
Dedektifler, Yashar M.'nin yakalanmadan önce Serkan S. ile görüştüğünü ve altınları kendisinden teslim aldığını tespit etti. Gözaltına alınan Serkan S.'nin üzerinden iki ayrı sahte kimlik çıktı. Kimliklerde kendi fotoğrafı bulunan şüphelinin farklı isimler kullandığı belirlendi.
Bu isimler üzerinden yapılan incelemede Osmaniye'den 1 milyon 200 bin liralık para girişi tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin aynı gün Osmaniye'de yaşayan 50 yaşındaki Nuran Ş.'yi de dolandırdığını ortaya çıkardı.