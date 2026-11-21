Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, soruşturmayı derinleştiren polis, aynı şebekenin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi de dolandırdığını ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak kadınları hedef alan dolandırıcılık şebekesi, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çökertildi. Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Gülşen Ş.'yi "Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış" yalanıyla kandıran şüpheliler, kadının 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.

"DEĞERLİ EŞYALARINIZI GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ" DEDİLER

Geçtiğimiz hafta cuma günü Ataşehir'de yaşayan Gülşen Ş.'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli, "Bizler sizin bu işle bir ilginiz olmadığını biliyoruz. Ancak soruşturma geçene kadar evinizdeki değerli eşyaları güvence altına almalıyız" diyerek güven kazandı.

Bu sözlere inanan Gülşen Ş., kısa süre sonra evine gelen Beytullah K.'ya 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. Altınları alan kişinin daha sonra telefonlara çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.