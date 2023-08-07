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Haberler Galeri İstanbul'da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek

İstanbul'da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber'de tarih verdi: Tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, 2-13 Ağustos tarihlerinde maksimum seviyeye ulaşacak. Gökyüzündeki şölen ışıksız ortamlarda çıplak gözle izlenebilecek. İstanbul Üniversitesi Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Korhan Yelkenci A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.08.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 11:45
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İstanbul’da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber’de tarih verdi: Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek

İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde gökyüzünde görülen cisim heyecana yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber’de tarih verdi: Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek

Işık saçan ve meteor izlenimi veren cismi görenler cep telefonlarına sarıldı.

İSTANBUL'DA HEYECANLANDIRAN IŞIK HÜZMESİ | VİDEO İZLE

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İstanbul’da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber’de tarih verdi: Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek

Aynı görüntüler sosyal medyadan canlı yayın yapan bir kişinin kayıtlarına da yansıdı.

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İstanbul’da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber’de tarih verdi: Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek

Cisim düştükten sonra ise yüksek düzeyde bir ses duyuldu.

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İstanbul’da heyecanlandıran ışık hüzmesi! Meteor mu düştü? Uzman isim A Haber’de tarih verdi: Tüm Türkiye’den gözlemlenebilecek

YALOVA'DAN DA GÖZLEMLENENDİ

İstanbul semalarında görülen ve meteor olduğu ileri sürülen cismin düşüş anı Yalova'dan da gözlemlendi.