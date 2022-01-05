İstanbul'da feci kaza! Park halindeki TIR'ın altına girdi

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşlar kazayı 112 acil çağrı merkezine iletti. Olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ TIRLARDAN ŞİKAYETÇİ

Kazanın olduğu dörtyol kesişiminde çok sık kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri tırların park edilmesi sonrası araçların ve yayaların birbirini göremediği için şikayetçi. Vatandaşlar yasak olduğu halde caddeye park edilen tırlar için yetkililerden yardım bekliyor.