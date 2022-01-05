05 Ocak 2022, Çarşamba
İstanbul'da feci kaza! Park halindeki TIR'ın altına girdi
Kartal'da dörtyol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin vurması sonrası hafif ticari araç park halindeki tırın altına girdi iki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelişmesinin ayıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 05.01.2022 01:57 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 02:21
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İstanbul'da feci kaza! Park halinde TIR'ın altına girdi
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İstanbul'da feci kaza! Park halinde TIR'ın altına girdi
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İstanbul'da feci kaza! Park halinde TIR'ın altına girdi
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İstanbul'da feci kaza! Park halinde TIR'ın altına girdi