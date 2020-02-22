22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından insan yaşıyor ve nüfusu her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019'da İstanbul'un nüfusu, 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Peki Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? 2019 verilerine göre İstanbul'da en çok nereli var? İşte il il İstanbul'un nüfusu...

İstanbulda en çok nereli var? | Video İSTANBUL'DA EN ÇOK NERELİ VAR? | VİDEO

Giriş Tarihi: 22.02.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 11:31
  • 1
  • 27
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

25- AMASYA

Doğum yeri: Amasya

İstanbul'daki nüfus: 101.239

  • 2
  • 27
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

24- ADIYAMAN

Doğum yeri: Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 114.608

  • 3
  • 27
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

23- BİTLİS

Doğum yeri: Bitlis

İstanbul'daki nüfus: 115.108

  • 4
  • 27
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

22- AĞRI

Doğum yeri: Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 116.349

  • 5
  • 27
İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...

21- ZONGULDAK

Doğum yeri: Zonguldak

İstanbul'daki nüfus: 116.566