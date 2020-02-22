Antalya’da kaza yapıp öldüğü söylenen adamı eşinin eski nişanlısı dövdürtmüş

'ELİNİZE SAĞLIK, GÜZEL İŞ YAPTINIZ'

Şüphelilerden E.A., ifadesinde 1 yıldır tanıdığı Erol Ö.'nün 28 Ocak günü, "Manavgat'ta kuzenim var, kocası ona şiddet uyguluyor ve aldatıyormuş" dediğini, kendisinin de "Biz şahsa bir ayar veririz" yanıtını verdiğini anlattı. Erol Ö.'den 7 bin lira aldığını, arkadaşı E.A.'ya 3 bin lira, S.Y.'ye de 300 lira verildiğini ifade eden E.A., Manavgat'a geldiklerini, Erol Ö.'nün kendilerine ölen kocanın adres bilgilerini WhatsApp mesajı ile gönderdiğini anlattı. E.A. ifadesinde, şunları söyledi:

"S.Y., Mehmet Gülay'ın çalıştırdığı kafenin yanında gözcü olarak bekledi. Ben de E.A. ile Mehmet Gülay'ın ikametine giderek, balkon altında beklemeye başladım. Maktul iş yerinden ayrılırken S.Y. telefonla haber verdi. Mehmet Gülay, 31 Ocak günü saat 01.20 sıralarında apartman önüne geldiği zaman elimde bulunan sopa ile önce omzuna, sonra kafasına vurdum. Bu sırada şahıs yere düştü. Biz de hemen toparlanarak geldiğimiz araçla geri dönüşe geçtik. Azmettiren Erol Ö. telefonla arayarak, 'Elinize sağlık, güzel iş yaptınız, şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış' dedi. Kayseri'ye döndükten 10- 12 gün sonra Erol Ö.'den Mehmet Gülay'ın öldüğünü öğrendim. Bunun üzerine yurt dışına kaçırması için yardım istediğim Erol Ö., 'Gürcistan'a geç, arkadaşlar seni orada karşılayacak, sana her ay para göndereceğim' dedi. Gürcistan'a gitmek üzere Kayseri Havalimanı'na geldiğimde yakalandım. Çok pişmanın benim amacım öldürmek değildi."