Emanet altın vurgunu: Altınları kasaya bıraktılar bir daha göremediler!

İstanbul'da satın aldıkları fiziki altınları emanet olarak kuyumcunun kasasında bırakan vatandaşlar, birikimlerini geri alamayınca savcılığa koştu. Yürütülen geniş çaplı soruşturmada aynı yöntemle tam 39 kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan "Altıneller Kuyumculuk" sahibi Mehmet Y. ile oğlu Melikşah Y., zararın büyüklüğü ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 7 vatandaş, farklı tarihlerde Mehmet Y. (56) ile oğlu Melikşah Y.'nin (33) sahibi olduğu Altıneller Kuyumculuk isimli iş yerinden fiziki altın satın aldı ve emanet olarak dükkanın kasasında bıraktı. Vatandaşlar bir süre sonra altınlarını talep ettiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşadılar. Altınları teslim edilmeyen vatandaşlar kuyumcudan şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosunca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

32 MAĞDUR ORTAYA ÇIKTI Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kuyumcu Mehmet Y. ile oğlu Melikşah Y. hakkında yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda şüphelilerin aynı yöntemle 32 kişiyi daha dolandırdığı ortaya çıktı. Böylelikle toplam mağdur sayısı 39'ya yükseldiği tespit edildi.

ZARARIN BÜYÜKLÜĞÜ VURGULANDI Olayın ardından ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler, mağdur sayısının artması ve kamu zararlarının büyüklüğü dikkate alınarak yeniden adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan nöbetçi hakimliğe çıkarılan baba ve oğul, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve kaçma şüpheleri bulunması gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İŞ YERİ ZARAR ETMİŞ, ÖDEME YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Hakimlikteki sorgusunda 5 sene önce bir rahatsızlık geçirdiği için çocuğunu çağırmak zorunda kaldığını söyleyen Mehmet Y., "Bu süre içerisinde iş yeri zarar etmiş ve birtakım kişiler maddi olarak mağduriyet yaşamış. Bunları en kısa zamanda gidereceğiz, suç işleme kastımız yoktur." dedi.