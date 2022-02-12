12 Şubat 2022, Cumartesi
İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı
İstanbul Kağıthane'de gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taşınca ortalık karıştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklı kavga ve yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.
Giriş Tarihi: 12.02.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 10:56
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