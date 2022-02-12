İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

2 KİŞİYİ YARALADI

Gelin ve damat tarafından kişiler sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında düğündeki bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.