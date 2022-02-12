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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

İstanbul Kağıthane'de gelin ve damat tarafları arasında çıkan kavga sokağa taşınca ortalık karıştı. Düğünü bırakan gelin akrabalarını ayırmak için sokağa koşarken, yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklı kavga ve yaşananlar kameralara yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yakaladığı saldırgan tutuklandı.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 10:56
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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, sokak üzerindeki bir salondaki düğün sırasında gelin ve damat tarafından şahıslar alkolün dozunu fazla kaçırınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirine saldıran taraflar, kavgayı sokağa taşıyınca ortalık karıştı.

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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

2 KİŞİYİ YARALADI
Gelin ve damat tarafından kişiler sokakta birbirlerine tekme, yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında düğündeki bazı vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başarılı olmadı. Kavga sırasında Türkmenistan uyruklu Azamat U. bacağından ve Rashid H. isimli şahıs ise karın bölgesinden bıçakla yaralanarak yere düştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla yaralanırken, bir süre duran taraflar daha sonra bir daha birbirine girdi.

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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

GELİN DÜĞÜNÜ BIRAKIP KAVGAYA KOŞTU
Bu sırada gelin ise düğünü bırakıp sokağa gelerek akrabalarını ayırmak için uzun süre uğraştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalışırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Azamat U. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Rashid H. ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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İstanbul’da düğünde dehşet: Gelin düğünü bırakıp kavgaya koştu: İki kişi bıçaklandı

POLİS KISKIVRAK YAKALADI
Öte yandan, olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda şahsın önce eşkali ardından da kimliği tespit edildi.