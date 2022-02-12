Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Burnunda çıkan sivilce hayatını kabusa çevirdi

"IŞIN TEDAVİSİNDE 15 SEANS GÖRDÜ VE BURNU KIKIRDAĞI ERİYİP DÖKÜLDÜ"

Işın tedavisi neticesinde burnunu kaybeden Kazım Öztaş'ın oğlu Erdem Öztaş, "2009 senesinde babama cilt kanseri teşhisi konuldu. Burnunda çıkan sivilce ameliyatla alınmadı, ışın tedavisine gönderildi. Işın tedavisinde 15 seans gördü ve burnu kıkırdağı eriyip döküldü. Bundan doğan sebeplerden dolayı 31 defa ameliyat oldu ve bu süreçler sıkıntılı geçti. Her defasında daha da kötüye gitti. Düzeltmek için başını şişirdiler burnuna parça yapmak istediler olmadı, kolundan ve ayağından parça aldılar yapılamadı. Şuan hastalığı devam ediyor ve ayın 15'inde yeniden bir ameliyatı var. Ameliyatı devlet karşılıyor fakat yüzündeki maskeyi karşılamıyor ve maske baya bir maliyetli. Biz bu konuda bilgisi olan, yardımcı olacak, destek olacak insanları arıyoruz. Nasıl olur, nasıl bir maske yapılabilir" dedi.