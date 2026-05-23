İstanbul’da dev sahte altın ve döviz operasyonu: 34 milyonluk vurgun engellendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan devasa miktarda sahte döviz ve altına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. BAYRAM ÖNCESİ SAHTE ALTIN VE DÖVİZ OPERASYONU Fatih'te tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında, milyonlarca lira değerinde sahte dolar, euro ve altın ele geçirilirken; bayram alışverişini hedefleyen kalpazanların oyunları bozuldu. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

34 MİLYON LİRALIK SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ Operasyonun detaylarını ve ele geçirilen malzemelerin boyutunu aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İstanbul Polisi Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirdi. Kaba bir hesapla bu sahte dövizlerin toplam tutarı 34 milyon liraya yaklaşıyor" sözleriyle operasyonun büyüklüğünü aktardı.

A Haber moderatörü Gökhan Kurt, "Bu operasyonlar olmasaydı, bu paralar ve altınlar piyasaya sürülseydi, belki de haberimiz bile olmadan kullanıma geçecekti" ifadelerini kullandı.

KESME ALTIN VE SAHTE AMBALAJLARLA TUZAK KURDULAR Kalpazanların sadece döviz değil, altın piyasasını da hedef aldığı operasyonda ele geçirilen diğer materyaller dikkat çekti. Ramazan Almaçayır, "Görüntülerde yer alan sac levhalar, 'kesme altın' dediğimiz sahte altınların yapımında kullanılıyor. 21 kilo sahte altın ve bu altınları paketlemek için hazırlanmış 5 bin adet sahte altın ambalajı da ele geçirilenler arasında" bilgisini paylaştı.