İstanbul’da dev sahte altın ve döviz operasyonu: 34 milyonluk vurgun engellendi

ahaber.com.tr - Özel Haber

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi büyük bir kalpazanlık operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Fatih'te bir adrese düzenlediği baskında 660 bin sahte dolar, 71 binden fazla sahte euro ve 21 kilo sahte altın ele geçirdi. Bayram alışverişini hedef alan şebekeye yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan devasa miktarda sahte döviz ve altına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

BAYRAM ÖNCESİ SAHTE ALTIN VE DÖVİZ OPERASYONU

Fatih'te tespit edilen bir adrese düzenlenen baskında, milyonlarca lira değerinde sahte dolar, euro ve altın ele geçirilirken; bayram alışverişini hedefleyen kalpazanların oyunları bozuldu. Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

34 MİLYON LİRALIK SAHTE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun detaylarını ve ele geçirilen malzemelerin boyutunu aktaran A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "İstanbul Polisi Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, tam 660 bin sahte dolarla 71 binden fazla sahte euro ele geçirdi. Kaba bir hesapla bu sahte dövizlerin toplam tutarı 34 milyon liraya yaklaşıyor" sözleriyle operasyonun büyüklüğünü aktardı.

A Haber moderatörü Gökhan Kurt, "Bu operasyonlar olmasaydı, bu paralar ve altınlar piyasaya sürülseydi, belki de haberimiz bile olmadan kullanıma geçecekti" ifadelerini kullandı.

KESME ALTIN VE SAHTE AMBALAJLARLA TUZAK KURDULAR

Kalpazanların sadece döviz değil, altın piyasasını da hedef aldığı operasyonda ele geçirilen diğer materyaller dikkat çekti. Ramazan Almaçayır, "Görüntülerde yer alan sac levhalar, 'kesme altın' dediğimiz sahte altınların yapımında kullanılıyor. 21 kilo sahte altın ve bu altınları paketlemek için hazırlanmış 5 bin adet sahte altın ambalajı da ele geçirilenler arasında" bilgisini paylaştı.

Kurt, "Görüntülerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü yazısının bile sahte altınlarla yazıldığını görüyoruz, bu gerçekten çarpıcı" şeklinde konuştu.

KURBAN PAZARLARINDA "DESTE ARASI" TEHLİKESİ

Özellikle bayram döneminde kurban pazarlarındaki yoğunluğun dolandırıcılar için fırsat kollama alanı olduğuna dikkat çekildi. Ramazan Almaçayır, "Dolandırıcılar genellikle deste halindeki paraların arasına sahte banknotları karıştırıyorlar. 200 liralık banknotların arasına bir iki tane sahte koyabiliyorlar, vatandaşlarımızın bu tomarlara çok dikkat etmesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

TEKNOLOJİYLE PARA SAYMA MAKİNESİNİ BİLE KANDIRIYORLAR

Sahte paraların gerçeğinden ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığını belirten Almaçayır, "Uzmanlar ışığa tutulduğunda görülen hologramlara ve kağıt arasındaki gizli siluetlere dikkat çekiyor. Ancak kalpazanlar teknolojiyi öyle kullanıyor ki, bazen para sayma makinesinden bile geçen sahte paralarla karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gökhan Kurt ise bu duruma karşılık, "Normalde o makineler sahteyi algılar ama teknolojinin bu kadar kötüye kullanılması tehlikenin boyutunu artırıyor" sözleriyle durumu özetledi.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Bayram süresince emniyet güçlerinin teyakkuzda olacağını vurgulayan Almaçayır, "Emniyet birimleri hem Kurban pazarlarında hem de şehir genelinde bu operasyonlara aralıksız devam edecek" diyerek mücadelenin süreceği mesajını verdi. Gökhan, "Bu önemli operasyonla büyük bir mağduriyetin önüne geçilmiş oldu" diyerek yayını noktaladı.

