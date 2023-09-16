Ankara Keçiören'de koca dehşeti!

Son dakika haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi eski eşini bıçakla yaraladı yanındaki adamı ise tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 16.09.2023 06:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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