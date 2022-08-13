İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER

Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.'yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

