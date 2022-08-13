13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kağıthane'de cep telefonunu kullanma bahanesiyle çalıp kaçan 26 yaşındaki genç, dengesini kaybedince park halindeki araca çarpıp yere düştü. Boyunu kırılan genç, telefonunu çaldığı baba ve 2 oğlu tarafından yerde de dakikalarca darp edilerek bıçaklandı. Dehşet anları kameralara yansırken, felç kalan genç 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetti. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 katil zanlısından 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 13.08.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:05
  • 1
  • 8
İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 26 yaşındaki Sultan E. genç, tanımadığı bir evin kapısını çalarak birini arayacağını söyleyerek cep telefonu kullanmak istedi. Bu sırada evde bulunan Muhammed S. (21), kendisinden yardım isteyen gence cep telefonunu verince olanlar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

ARACA ÇARPIP BOYNU KIRILDI
Telefonu alan Sultan E. kullanıyormuş gibi yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Muhammed S. ile evde bulunan ağabeyi İbrahim S. (26) ve baba Yusuf S. (47), kaçmaya çalışan Sultan E.'yi yakalamak için uğraştı. Burada yaşanan arbededen kaçan Sultan E., sokak içerisinde koştuğu sırada dengesini kaybederek park halindeki araca kafasını çarpıp yere düştü.

  • 3
  • 8
İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

ÖLDÜRESİYE DARP ETTİLER

Arkadan gelen Muhammed S., İbrahim S. ve Yusuf S. ise yere düşen Sultan E.'yi tekme ve yumruklarla öldüresiye darp etti. Genci dakikalarca darp eden ve karnı ile ayağından bıçaklayan şahıslar, bir süre sonra vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

  • 4
  • 8
İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

FELÇ KALAN GENÇ 7 GÜN SONRA ÖLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan Sultan E.'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Boynunda kırık oluşan ve göğüsten aşağısı felç olan Sultan E., tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

  • 5
  • 8
İstanbul’da akıl almaz cinayet: Arabaya çarpıp boynu kırıldı, bıçaklandı! Dehşet anları kamerada

Olayın ardından geniş çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.