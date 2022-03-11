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İstanbul'da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

İstanbul'da sabaha karşı bastıran kar yağışı magakenti beyaz örtüyle kapladı. İstanbul'a TIR'ların girişi yasaklanırken otobüslerinde otogardan çıkışına izin verilmedi. Öte yandan şehir içi ulaşımda da sorunlar yaşandı. A Haber ekipleri İstanbul'un çeşitli noktalarından son durumu canlı yayınlarda aktardı.

Giriş Tarihi: 11.03.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022 10:35
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İstanbul’da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

Maltepe'de neler yaşanıyor? Tülay Ayçiçek şunları aktardı:

"İstanbullular için oldukça soğuk ve zorlu bir gün olacak. Sabah saatlerinde zorluk başlamış durumda.

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İstanbul’da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

Sürücüler zor şartlar altında ilerlemeye çalışıyor. Bu bölge oldukça zorlu bir yere dönüştü. Bölgede araçlar kayıyor, vatandaşlar sürücülere yardım ediyor.

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İstanbul’da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

Sürücüler çok dikkatli olmalı ve hızlarını düşürmeleri gerekiyor. Bölgedeki vatandaşlar yoların tuzlanmadığını ifade ediyor."

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İstanbul’da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?
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İstanbul’da A Haber ekiplerinin kar nöbeti! Megakentte neler yaşanıyor?

Bağcılardan son durumu Mehmet Nilüfer aktardı:

"Bölgede şu anda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik yoğunluğu bölgede yüzde 58'i geçmiş durumda.