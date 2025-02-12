İstanbul’da 12 Şubat’ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

12 Şubat Hava Durumu ve Diğer İllerdeki Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat hava durumu raporuna göre, ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Balıkesir çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların, Amasya ve Kayseri çevreleri, Samsun'un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve pus etkili olacak. Bu durum, özellikle araç kullananlar için tehlike oluşturabilir. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunurken, Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında da çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.