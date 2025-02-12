12 Şubat 2025, Çarşamba

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İstanbul'da 12 Şubat'ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

İstanbul'da eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gözler 12 Şubat 2025 Çarşamba günü üniversitelere çevrildi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, öğrenciler ve eğitimciler üniversitelerde tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Çarşamba günü Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Peki bugün İstanbul'da üniversiteler tatil mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:34
İstanbul’da 12 Şubat’ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve eğitimciler 12 Şubat 2025 Çarşamba günü için üniversitelerin tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji'nin uyarıları ve İstanbul Valiliği'nin açıklamaları ışığında, şehir genelinde eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu. Ancak, üniversitelerle ilgili kesin bir açıklama henüz yapılmış değil. Peki İstanbul'daki üniversitelerde tatil var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 12 Şubat'taki hava durumu bilgileri...

İstanbul’da 12 Şubat’ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

İstanbul Valiliği'nden Son Dakika Açıklaması: Okullar Tatil!

İstanbul Valisi Davut Gül, 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'daki tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Gül, yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" dedi. Ancak, bu açıklama yalnızca okullar için geçerliydi. Üniversitelerle ilgili ise şu an için bir resmi açıklama yapılmış değil.

İstanbul’da 12 Şubat’ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

Üniversiteler İçin Tatil Durumu Ne Olacak?

İstanbul'daki üniversiteler için tatil kararı ile ilgili olarak, henüz üniversite rektörlüklerinden veya İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler İstanbul'daki üniversitelerinin tatil olup olmayacağına dair resmi duyuruyu bekliyor. Üniversite rektörlüklerinin yapacağı açıklamalar doğrultusunda, üniversitelerde kar tatili olup olmayacağı netleşecek. Detaylı açıklamalar yapıldıkça, konuyla ilgili gelişmeler haberlerimizde yer alacaktır.

İstanbul’da 12 Şubat’ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?

12 Şubat Hava Durumu ve Diğer İllerdeki Kar Yağışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Şubat hava durumu raporuna göre, ülkemizin birçok bölgesinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Balıkesir çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların, Amasya ve Kayseri çevreleri, Samsun'un iç kesimleri, Yozgat, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve pus etkili olacak. Bu durum, özellikle araç kullananlar için tehlike oluşturabilir. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunurken, Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında da çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.