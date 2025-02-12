12 Şubat 2025, Çarşamba
İstanbul'da 12 Şubat'ta üniversiteler tatil mi? Bugün üniversitelerde kar tatili var mı?
İstanbul'da eğitim öğretime ara verilmesinin ardından gözler 12 Şubat 2025 Çarşamba günü üniversitelere çevrildi. Kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da, öğrenciler ve eğitimciler üniversitelerde tatil olup olmadığını merak ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Çarşamba günü Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat ve Sivas gibi illerde kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Peki bugün İstanbul'da üniversiteler tatil mi?
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:34