Viral Galeri Viral Tıkla Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Şahincili Mahallesi'nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki C.C., evini atıklarla doldurdu. Mahalledeki kötü kokular nedeniyle şikayetçi olan vatandaşların başvurusu üzerine Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C.'nin evine gitti. Evin tüm odalarındaki çöp yığınları, iki gün süren temizlik çalışmalarıyla temizlendi. Çalışmalar sonucu evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 16.02.2025 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:19
Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Ordu'da ekipler, mahallelinin şikayeti üzerine gittikleri C.C.'nin (60) yalnız yaşadığı evden 10 kamyonet çöp çıkardı.

Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde yalnız yaşayan C.C. adlı kişi, kaldığı evi çeşitli atık ve çöplerle doldurdu. Kötü kokuların gelmesi üzerine mahalleli şikayette bulundu.

Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C'nin evine gitti. Evin tüm odalarının çöp yığınlarıyla dolu olduğunu tespit eden ekipler, temizlik çalışması başlattı

Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Evden, 2 gün süren çalışmalar sonucunda 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Toplanan çöpler ve atıklar, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenip, imha edildi.

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