Yok böyle ev! 10 kamyon çöp çıktı! Toparlaması 2 gün sürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Şahincili Mahallesi'nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki C.C., evini atıklarla doldurdu. Mahalledeki kötü kokular nedeniyle şikayetçi olan vatandaşların başvurusu üzerine Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, C.C.'nin evine gitti. Evin tüm odalarındaki çöp yığınları, iki gün süren temizlik çalışmalarıyla temizlendi. Çalışmalar sonucu evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.