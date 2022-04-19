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İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! 'Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık'

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limanda bulunan balıkçı barınakları, tekneler ve işletmeler zarar gördü. Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal, baraj suyunun düzenli ve kontrollü şekilde zamanında boşaltılmadığı için böyle bir felaketi yaşadıklarını öne sürdü. Öte yandan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:07
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İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! ’Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık’

Geçtiğimiz gün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere Barajı taştı.

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İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! ’Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık’

Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy Deresi'ne ulaşan taşkın suları, ardından limana ulaştı. Limandaki balıkçı barınakları sular altında kalırken, bazı tekneler de yan yattı ve bazı işyerlerini su bastı. Bölgede çalışma başlatıldı.

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İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! ’Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık’

"BARAJ ZAMANINDA BOŞALTILMADI VE BU FELAKET YAŞANDI"
Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal, felaketin Kazandere Barajının zamanında boşaltılmadığı için olduğunu belirterek, "Taşkın anı buradaydım. 3-4 gündür yağmur yağışı vardı.

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İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! ’Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık’

Barajlar zaten doluydu. Fakat bunları düzenli ve kontrollü salmadıkları için felaket yaşandı. Taşkınla gelen pislik dereyi tıkadı.

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İstanbul’a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! ’Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık’

Tıkanınca su geri tepmeye başladı. Suyun tepmesiyle tarlalara, teknelere ve işletmelere zarar verdi. Zararın çoğu Kazandere Barajı mevkinde ve Papuçdere Barajı tarafında yok.