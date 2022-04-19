İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı! 'Kontroller zamanında yapılmadı felaketi yaşadık'

Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın taşması sonucu limanda bulunan balıkçı barınakları, tekneler ve işletmeler zarar gördü. Taşkından etkilenen işletme sahibi Ahmet Gönülal, baraj suyunun düzenli ve kontrollü şekilde zamanında boşaltılmadığı için böyle bir felaketi yaşadıklarını öne sürdü. Öte yandan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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