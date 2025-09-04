İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU VE UYARILAR
Marmara: Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Marmara Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak rüzgar kuzeyli yönlerden zaman zaman hızını artırarak 40-60 km/sa seviyelerine ulaşabilir. Bu nedenle denizcilik faaliyetleri, çatı ve reklam panoları gibi alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.
Çanakkale: 31°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 30°C – Az bulutlu ve açık
Ege: Sıcaklıklar Yüksek Seyrediyor
Ege Bölgesi'nde hava açık ve güneşli olacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Denizli'de 38°C'ye ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyarıyor.
Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık