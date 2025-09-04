Yaşam

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz'in doğusu ve bazı iç bölgelerde etkili olması beklenen yağışlar için vatandaşları uyardı. Özellikle Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul ve 29 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

4 Eylül Perşembe sabah saatlerinden itibaren Samsun'un doğusu ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, bu yağışların yer yer kuvvetli olacağını, 5 Eylül Cuma sabahına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

SARI KODLU UYARI: RİSKLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI

Samsun ve Ordu illeri için "sarı kod" uyarısı yapılırken, özellikle dere yatakları ve heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayanların tedbirli davranması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, ani su baskınlarının ulaşımda aksamaya yol açabileceğini, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmalarının önem taşıdığını belirtti.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

RÜZGAR MARMARA'DA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Aynı tahminlerde Marmara Bölgesi için de rüzgar uyarısı yapıldı. Kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Çatılara, ağaçlara ve enerji hatlarına zarar verebilecek bu rüzgara karşı vatandaşların ve yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiği bildirildi.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

İSTANBUL VE 29 İLE YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü için kapsamlı bir yağış uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul başta olmak üzere toplam 29 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

YAĞIŞLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE ETKİLİ OLACAK

Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışlarla birlikte yer yer kuvvetli rüzgar da etkisini gösterecek.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece arasında bir düşüş bekleniyor. Ancak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

METEOROLOJİ'DEN TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU VE UYARILAR

Marmara: Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak rüzgar kuzeyli yönlerden zaman zaman hızını artırarak 40-60 km/sa seviyelerine ulaşabilir. Bu nedenle denizcilik faaliyetleri, çatı ve reklam panoları gibi alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Çanakkale: 31°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 33°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 30°C – Az bulutlu ve açık

Ege: Sıcaklıklar Yüksek Seyrediyor

Ege Bölgesi'nde hava açık ve güneşli olacak. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Denizli'de 38°C'ye ulaşacak sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı vatandaşları uyarıyor.

Afyonkarahisar: 30°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 35°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

Akdeniz: Doğu Kesimlerde Sağanak Bekleniyor

Bölgenin büyük kısmında hava açık olsa da Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir.

Adana: 34°C – Kuzey kesimleri ve kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 33°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 32°C – Batısı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İç Anadolu: Sivas Çevresinde Yağış İhtimali

Bölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 28°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

Batı Karadeniz: Parçalı Bulutlu Seyredecek

Bölgede yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava hâkim olacak.

Bolu: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun ve Ordu'da Kuvvetli Yağış

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Samsun'un doğusu ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyarılar yapıldı.

Amasya: 30°C – Parçalı ve çok bulutlu

Artvin: 25°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 29°C – Doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 24°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

Doğu Anadolu: Kuzey Kesimlerinde Yağışlı Hava

Bölgenin kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney kesimler ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

Erzurum: 20°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 24°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve Güneşli

Bölge genelinde hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Diyarbakır: 36°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 37°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 32°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 36°C – Az bulutlu ve açık