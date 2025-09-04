İstanbul dahil 30 ile o tarihte yağış geliyor! Sarı alarm verildi: SAĞANAK, SEL VE 60 KM HIZLA FIRTINAYA DİKKAT

Akdeniz: Doğu Kesimlerde Sağanak Bekleniyor

Bölgenin büyük kısmında hava açık olsa da Adana'nın kuzey kesimleri ve kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye'nin kuzeyi ile Hatay'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olabilir.

Adana: 34°C – Kuzey kesimleri ve kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 33°C – Az bulutlu ve açık

Burdur: 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 32°C – Batısı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İç Anadolu: Sivas Çevresinde Yağış İhtimali

Bölge genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak Sivas çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 28°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 26°C – Az bulutlu ve açık