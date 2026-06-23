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İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor

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ahaber.com.tr - Özel Haber

İstanbul'da taksi sorununa çözüm amacıyla hazırlanan "Singapur Modeli" için geri sayım başladı. Yeni sistemle taksi yolculuklarının dijital olarak takip edilmesi, boş dolaşan araç sayısının azaltılması ve verimliliğin yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor. Uygulamada yolculardan ek komisyon alınmayacak, QR kodla sürücü puanlama sistemi de devreye girecek.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 1

İstanbul'da taksi sorununa neşter vuracak yeni uygulama için geri sayım başladı. Singapur Modeli örnek alınarak hazırlanan ve taksilerde verimliliği yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen sistemin detayları netleşti.

İSTANBUL TAKSİLERİNDE SİNGAPUR MODELİ BAŞLIYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yeni sistemle birlikte hem trafik yoğunluğunun azalacağını hem de yolculardan ek komisyon alınmayacağını müjdeledi.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 2

VERİMSİZLİĞE DİJİTAL ÇÖZÜM

İstanbul'daki taksi sisteminin mevcut durumunu değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, "İstanbul'da taksi sistemi şu an çok verimsiz. Ticari taksilerimiz yüzde 48 dolu, yüzde 52 boş olarak seyahat ediyor. Bu hem şehir için negatif bir durum hem de esnafımız bu şekilde para kazanamıyor. Verimlilik üzerine bir sistem kurduk. İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarının dijitalleşmesini ve dijital olarak takip edilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 3

EK KOMİSYON DÖNEMİ KAPANIYOR

Yeni uygulamanın kullanıcı dostu olacağını belirten İsmet Dalcı, "Yoldan da taksiye binseniz araçlarımızda QR kodlar olacak, sürücü hakkında yorum ve puanlama yapabileceksiniz. Sistemimizden araç çağırdığınızda her şey kayıt altında olacak. Mevcut uygulamalardaki gibi müşteri tarafından ekstra komisyon ödenmeyecek, taksi sürücüsü de yüksek komisyon oranlarıyla çalışmayacak" sözleriyle yeni dönemin avantajlarını aktardı.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 4

ÜÇ AŞAMALI GEÇİŞ PLANI

Sistemin hayata geçirilme süreci hakkında bilgi veren Dalcı, "Bu projeyi üç faz olarak planladık. İlk aşamada taksi duraklarını ve araçları sisteme entegre edeceğiz. İkinci aşamada havuz sistemi mantığıyla çalışacağız. Üçüncü ve en önemli fazda ise sistem artık İstanbul geneline yayılacak ve otomasyon sayesinde herkesi en yakın noktaya yönlendirecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 5

YAKIT TASARRUFU VE TRAFİKTE RAHATLAMA

Sistemin ekonomik ve çevresel katkılarına dikkat çeken Dalcı, "Yüzde 48 olan verimliliği yüzde 90 seviyelerine çıkartırsak, yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Bu ülkemiz için ciddi bir ekonomik kazançtır. Ayrıca araçlar boş dolaşmayacağı için 1,5 milyon metreküpe yakın karbon emisyonu engellenmiş olacak. Bu sistem saatte 25 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 6

YAŞLI VATANDAŞLARA ÖZEL KOLAYLIK

Hizmet kalitesinin artacağını vurgulayan İsmet Dalcı, "Taksi sürücüsü durakta dinlenip çayını içebildiği zaman bu huzur müşteriye de yansıyacak. Ayrıca yaş almış büyüklerimiz için de kullanımı çok kolay, basit bir uygulama hazırladık. 70 yaşındaki bir abimiz bile çok rahat bir şekilde taksi çağırıp binebilecek. Hedefimiz herkesin taksiyi güvenli bir ulaşım aracı olarak görmesi ve taksicisini sevmesidir" sözleriyle yeni modelin sosyal boyutuna dikkat çekti.

İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor 7
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