İstanbul taksi bulamama derdi bitiyor: Singapur modeli başlıyor

İstanbul'da taksi sorununa çözüm amacıyla hazırlanan "Singapur Modeli" için geri sayım başladı. Yeni sistemle taksi yolculuklarının dijital olarak takip edilmesi, boş dolaşan araç sayısının azaltılması ve verimliliğin yüzde 90'a çıkarılması hedefleniyor. Uygulamada yolculardan ek komisyon alınmayacak, QR kodla sürücü puanlama sistemi de devreye girecek.

İstanbul'da taksi sorununa neşter vuracak yeni uygulama için geri sayım başladı. Singapur Modeli örnek alınarak hazırlanan ve taksilerde verimliliği yüzde 90'a çıkarmayı hedefleyen sistemin detayları netleşti. İSTANBUL TAKSİLERİNDE SİNGAPUR MODELİ BAŞLIYOR İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, yeni sistemle birlikte hem trafik yoğunluğunun azalacağını hem de yolculardan ek komisyon alınmayacağını müjdeledi.

VERİMSİZLİĞE DİJİTAL ÇÖZÜM İstanbul'daki taksi sisteminin mevcut durumunu değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, "İstanbul'da taksi sistemi şu an çok verimsiz. Ticari taksilerimiz yüzde 48 dolu, yüzde 52 boş olarak seyahat ediyor. Bu hem şehir için negatif bir durum hem de esnafımız bu şekilde para kazanamıyor. Verimlilik üzerine bir sistem kurduk. İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarının dijitalleşmesini ve dijital olarak takip edilmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

EK KOMİSYON DÖNEMİ KAPANIYOR Yeni uygulamanın kullanıcı dostu olacağını belirten İsmet Dalcı, "Yoldan da taksiye binseniz araçlarımızda QR kodlar olacak, sürücü hakkında yorum ve puanlama yapabileceksiniz. Sistemimizden araç çağırdığınızda her şey kayıt altında olacak. Mevcut uygulamalardaki gibi müşteri tarafından ekstra komisyon ödenmeyecek, taksi sürücüsü de yüksek komisyon oranlarıyla çalışmayacak" sözleriyle yeni dönemin avantajlarını aktardı.

ÜÇ AŞAMALI GEÇİŞ PLANI Sistemin hayata geçirilme süreci hakkında bilgi veren Dalcı, "Bu projeyi üç faz olarak planladık. İlk aşamada taksi duraklarını ve araçları sisteme entegre edeceğiz. İkinci aşamada havuz sistemi mantığıyla çalışacağız. Üçüncü ve en önemli fazda ise sistem artık İstanbul geneline yayılacak ve otomasyon sayesinde herkesi en yakın noktaya yönlendirecek" açıklamasında bulundu.