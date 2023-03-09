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Haberler Galeri İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni haritada birçok il için alarm verildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:11
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İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni haritada birçok il için alarm verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 Mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.

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İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi.

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İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.

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İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.