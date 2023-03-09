İstanbul son yılların en düşük seviyesinde! Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haritayı yayımladı! Birçok il için alarm verildi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Yeni haritada birçok il için alarm verildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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