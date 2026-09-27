Öğrenciler daha fazla uyudu, notları yükseldi! Deneyde dikkat çeken sonuç
Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan deney, daha fazla uykunun yalnızca dinlenmeyi değil, ders başarısını da etkileyebileceğini ortaya koydu. Uyku hedefi, yatma saati hatırlatıcıları ve küçük bir maddi teşvikle öğrenciler daha uzun uyudu, not ortalamaları da yükseldi.
Üniversitede başarıyı artırmanın yolu yalnızca daha fazla ders çalışmaktan geçmeyebilir. Yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin uyku düzenine yapılacak basit bir müdahalenin notlarına da yansıyabildiğini ortaya koydu. 1.149 öğrencinin katıldığı deneyde, daha uzun uyumaları teşvik edilen grubun hem uyku süresi arttı hem de ders performansında ölçülebilir bir yükseliş görüldü.
UYKUNUN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ARAŞTIRILDI
Uyku, vücudun dinlenmesi ve günlük yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önemli bir yere sahip. Yetersiz uykunun ise çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği biliniyor. Son yıllarda özellikle gençler ve ergenler üzerinde yapılan araştırmalar, uyku düzeninin günlük yaşamın yanı sıra okul başarısıyla da bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.
Journal of Political Economy dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu soruya yanıt aradı. Pittsburgh Üniversitesi'nden sağlık ekonomisti Osea Giuntella ve çalışma arkadaşları, üniversite öğrencilerinin uyku düzenini iyileştirmenin notlarına etkisini gerçek yaşam koşullarında test etti. Araştırmaya farklı aşamalarda toplam 1.149 üniversite öğrencisi katıldı.
ÖĞRENCİLER GECEDE ORTALAMA 6,6 SAAT UYUYORDU
Deney başlamadan önce öğrencilerin uyku alışkanlıkları incelendi. Katılımcılar gecede ortalama 6,6 saat uyuyordu. Hafta içi gecelerin yaklaşık yüzde 29'unda öğrenciler 6 saatten daha az uyuyordu. Araştırmacılar bunun üzerine öğrencilerin uyku süresini artırmaya yönelik basit bir müdahale uyguladı.
Katılımcılara uyku durumlarını takip etmek amacıyla Fitbit sağlık takip cihazları verildi. Daha sonra öğrenciler rastgele iki gruba ayrıldı.
BİR GRUBA 7 SAATLİK UYKU HEDEFİ KONULDU
Deney grubundaki öğrencilerin hafta içi geceleri en az 7 saat uyuması hedeflendi. Bu öğrenciler yalnızca bir uyku hedefiyle bırakılmadı. Uyku düzenini değiştirmelerini kolaylaştırmak için çeşitli hatırlatıcılar ve maddi teşvikler de kullanıldı.
Uygulamanın temel unsurları şöyleydi:
- Öğrencilere en az 7 saat uyuma hedefi verildi.
- Kişiselleştirilmiş yatma saati hatırlatıcıları gönderildi.
- Dört hafta boyunca hedefi tutturan öğrencilere gecelik 4,75 dolar maddi teşvik sunuldu.
- Kontrol grubundaki öğrenciler ise yalnızca Fitbit cihazlarını kullandı ve uyku düzenlerini değiştirmeleri konusunda yönlendirilmedi.
UYKU SÜRESİ ARTTI
Deney sırasında müdahale uygulanan öğrencilerin uyku düzeninde belirgin bir değişiklik görüldü. Öğrencilerin 7 saatlik uyku hedefine ulaştığı gecelerin oranı yüzde 26 arttı. Toplam uyku süresi ise gecede ortalama 19 dakika uzadı.
Araştırmanın önemli noktalarından biri, etkinin yalnızca maddi teşviklerin verildiği dönemle sınırlı kalmaması oldu. Dört haftalık müdahale sona erdikten, hatırlatıcılar ve ödüller kaldırıldıktan sonra da öğrenciler başlangıç dönemine göre daha fazla uyumaya devam etti. Ancak bu etkinin zaman içinde azaldığı görüldü. Öğrencilerin uyku süresindeki kalıcı artış yaklaşık 8 dakikaya geriledi.
Araştırmanın öne çıkan rakamları