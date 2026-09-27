Üniversitede başarıyı artırmanın yolu yalnızca daha fazla ders çalışmaktan geçmeyebilir. Yapılan yeni bir araştırma, öğrencilerin uyku düzenine yapılacak basit bir müdahalenin notlarına da yansıyabildiğini ortaya koydu. 1.149 öğrencinin katıldığı deneyde, daha uzun uyumaları teşvik edilen grubun hem uyku süresi arttı hem de ders performansında ölçülebilir bir yükseliş görüldü.

UYKUNUN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Uyku, vücudun dinlenmesi ve günlük yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi açısından önemli bir yere sahip. Yetersiz uykunun ise çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği biliniyor. Son yıllarda özellikle gençler ve ergenler üzerinde yapılan araştırmalar, uyku düzeninin günlük yaşamın yanı sıra okul başarısıyla da bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Journal of Political Economy dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu soruya yanıt aradı. Pittsburgh Üniversitesi'nden sağlık ekonomisti Osea Giuntella ve çalışma arkadaşları, üniversite öğrencilerinin uyku düzenini iyileştirmenin notlarına etkisini gerçek yaşam koşullarında test etti. Araştırmaya farklı aşamalarda toplam 1.149 üniversite öğrencisi katıldı.