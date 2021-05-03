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Haberler Galeri İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de tedirgin eden görüntülerin ardından son olarak Çanakkale Boğazı'nda da deniz salyası görüldü. Deniz yüzeyini kirli bir tabaka halinde kaplayan salya, balıkçıların ağlarına zarar veriyor ve denizdeki canlı popülasyonunu da etkiliyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Marmara Denizi'ndeki akıntı sistemi nedeniyle; bunların çökelmesi, bu organik maddenin dip sulara taşınması ve orada parçalanması zorlaşıyor. Yüzey sularında bu olay gerçekleştiği için organik çorba oluşuyor" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:59
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İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

Çanakkale Boğazı, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan deniz salyalarının oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor. Çanakkale İskele ve kordon boyunu komple kaplayan deniz salyası drone ile havadan görüntülendi.

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İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor.

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İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

Bugün sabah saatlerinden itibaren mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklinde olan ve köpüğü andıran müsilaj tehdidi drone ile havadan görüntülendi. Çanakkale Boğazı'nın sahillerini boydan boya kaplayan deniz salyası görenleri de tedirgin etti.

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İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Şimdi burada görüntüde de görüldüğü gibi, balıkçılar tarafından kaykay ya da deniz salyası olarak bilinen bu olay, aslında bir kirlilik faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bu kirliliği ne oluşturuyor?

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İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'den sonra şimdi de Çanakkale'de deniz salyası görüldü!

Organik madde birikimi oluşturuyor. Organik maddeyi fitoplankton dediğimiz tek hücreli deniz canlıları oluşturuyor. Bunlar yoğun algelblum dediğimiz, litrede milyonlarca sayıya ulaşıyorlar ve Marmara Denizi yüzey akıntı sistemine sahip olduğu için, dip akıntı sistemi var ama kaykay ile ilişkili olarak sadece yüzey akıntı sisteminden bahsedeceğim.