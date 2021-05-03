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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

Bazı besinleri buzdolabına konulduğu zaman hastalığa neden olduğunu biliyor muydunuz? Günlük hayatta yediğimiz ve içtiğimiz bazı besinler de kansere yol açabiliyor. Peki, hangi besinleri buzdolabına koymak zararlı? Hangi besinler kansere neden oluyor? İşte besinlerle ilgili merak ettiklerinizin cevabı.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:51
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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

İşte duyunca çok şaşıracağınız buzdolabına girince hastalıklara neden olan besinler.

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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

TATLILAR

Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.

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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

KAHVE

Buzdolabının soğuk ve nemi kahvenin hem lezzetini hem de görüntüsünü bozar.

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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

PATATES

Emilimi yüksek bir besin olan patates durduğu ortamın kokusu ile tadı değişir. Buzdolabında bir günde fazla kalan patates bozulur fakat görüntüsü aynı kaldığında fark edemeyiz. Ancak pişirilen patates bağırsak hastalıklarının yaşanmasına sebebiyet verebilir.

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Dikkat! Bu besinleri buzdolabına koyarsanız zehre dönüşüyor

SARIMSAK

Antibakteriyel etkiye sahip sarımsak sadece 2 gün boyunca buzdolabında kaldığında bakteri üretir.