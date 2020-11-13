İstanbul Kağıthane'de dehşet dolu anlar! Genç kadın 3. kattan aşağıya düştü

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evere bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

